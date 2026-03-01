Эксперт разъяснила права владельцев жилья на парковку у дома

Собственники квартир в многоквартирных домах имеют безусловное право парковать автомобили на придомовой территории. Никаких ограничений для владельцев жилья в этом вопросе не существует, если они не нарушают общие правила парковки.

Как рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова, если во дворе не установлен шлагбаум, то припарковать машину могут и те, кто не является собственниками квартиры в данном доме, — при наличии свободного места. Однако решением общего собрания жильцов может быть введён запрет на въезд для посторонних. «Но для собственников такого запрета быть не может ни при каких обстоятельствах», — подчеркнула эксперт.

Основание для такого права — Жилищный кодекс РФ, согласно которому земельный участок под многоквартирным домом находится в общей долевой собственности владельцев квартир. Все собственники имеют равное право пользоваться придомовой территорией, включая парковочные места. При этом закрепить конкретное место за собой невозможно: все места являются общими, и каждый занимает свободное в данный момент. Исключение — машино-места в подземных паркингах, которые оформляются как отдельные объекты недвижимости.

Леонова также напомнила о правилах, которые обязаны соблюдать даже собственники. Запрещено парковаться на газонах, создавать помехи для вывоза мусора или блокировать выезд другим автомобилям. Нарушение этих норм влечёт административный штраф независимо от наличия права собственности на квартиру.