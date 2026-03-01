В Исилькуле водитель без прав сбил семилетнего мальчика

В Исилькульском районе Омской области под колёсами автомобиля оказался семилетний школьник. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днём на улице Некрасова в городе Исилькуле. Сигнал об аварии поступил в Госавтоинспекцию в 17:40.

Как сообщает пресс-служба МВД по Омской области, 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» двигался по улице, когда на проезжую часть внезапно выбежал мальчик. Ребёнок появился из-за припаркованного автомобиля, и водитель не успел среагировать. В результате наезда школьнику потребовалась медицинская помощь.

В ходе проверки выяснилось, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами. Автомобиль, на котором он ехал, принадлежит его сестре. За грубое нарушение ПДД в отношении водителя составлено четыре административных протокола.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбирательство. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.