Подросток без прав пострадал в аварии на питбайке

В Ставропольском крае питбайк с 17-летним водителем попал в ДТП

Вечером 28 февраля на 7-м километре автодороги «Георгиевск — Урухская — Орловка» произошло ДТП с участием автомобиля и питбайка. 28-летний водитель автомобиля Mitsubishi, не выбрав безопасную скорость, допустил наезд на спортивный инвентарь под управлением 17-летнего подростка, жителя соседнего округа.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения несовершеннолетний водитель питбайка с травмами доставлен в Георгиевскую больницу. Автоинспекторы установили, что подросток не имел водительских прав, управлял питбайком без мотошлема и защитной экипировки, что усугубило тяжесть последствий аварии.

Водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении родителей пострадавшего к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.