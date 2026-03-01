В столкновении легковушки с двумя грузовиками погибли два человека

Водитель вылетел на встречку и спровоцировал смертельное ДТП, врезавшись в фуры

В Кушнаренковском районе Башкортостана сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, унёсшего жизни двух человек. Авария произошла около часа ночи на 76-м километре автодороги Р-240 подъезд к трассе М-12 «Восток».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республики Башкортостан, 54-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения. Там он сначала совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем MAN, после чего легковушка врезалась во второй большегруз той же марки, следовавший по встречной полосе.

Удар оказался смертельным: водитель Ford и его 52-летний пассажир погибли на месте происшествия. Ещё один пассажир легковушки — 23-летний молодой человек — с различными травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства аварии и степень ответственности участников устанавливаются. Подробности уточняются.