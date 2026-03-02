Московский бизнесмен лишился 36 млн рублей из-за проколотого колеса

После инкассации принадлежащих ему торговых точек столичный предприниматель на улице Краснодарская обнаружил, что у его машины спущено колесо. И, разумеется, взялся замену. Ситуацией воспользовался злоумышленник, который подбежал к автомобилю и забрал из него спортивную сумку, в которой в этот момент находились 36 млн рублей выручки.

Как сообщает издание «РЕГИОНЫ.РУ», в ходе расследования инцидента правоохранители установили, что кража не была случайностью. Именно подозреваемый пробил колесо и поджидал удобного момента, чтобы похитить деньги.

Вскоре стражи порядка установили личность негодяя. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Москвы. Часть похищенных средств преступник успел потратить до встречи с полицейскими, однако оперативникам удалось изъять 27 млн рублей — их вернут законному владельцу.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». В настоящий момент полицейские поместили мужчину под стражу, его проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на Сахалине юный рецидивист оставил автомобиль соседки без колес прямо под ее окнами.