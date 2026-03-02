Эксперта-криминалиста подозревают в разбое и угоне

Как сообщает издание «Якутия.Инфо», по версии следствия мужчина причастен к вооруженному нападению и неправомерному завладению автомобилем. Мало того: оперативники во время обыска обнаружили и изъяли у подозреваемого психоактивные вещества.

2 марта в городском суде рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Источники издания уточняют, что вместе с фигурантом под подозрением находится и его коллега, занимающая пост заместителя начальника Бюро СМЭ по хозяйственной части.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Пермском крае бывший гаишник обманом отобрал у водителя машину и продал ее за 10 000 рублей.