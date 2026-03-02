Москвичу, разбившему чужую машину с иностранными номерами, дали всего 15 суток

55-летний гражданин шел по на Харьковской улице, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. По пути он «встретил» давно «знакомый» ему Ford Mondeo с белорусскими ГРЗ, стоявший на этом месте без движения последние пару лет, занимая дефицитное в столице парковочное пространство.

И как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», алкаш, желая восстановить справедливость, подошел к авто и умышленно разбил стекло водительской двери. Очевидцы инцидента оперативно вызвали полицию, стражи порядка задержали злоумышленника на месте событий.

В суде подозреваемый (ранее, кстати сказать, уже привлекавшийся к административной ответственности) частично признал свою вину. Может быть, именно благодаря признанию столичная Фемида, проявила к рецидивисту невиданную благосклонность, назначив ему наказание в виде 15 суток ареста.

