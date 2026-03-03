Трое рецидивистов похитили у водителя портфель с 10 млн рублей в Подмосковье

Трое налетчиков в возрасте 27, 43 и 47 лет действовали слаженно и профессионально. Поиск жертвы злоумышленники вели на парковке возле одного из торговых центров в Домодедово.

Как сообщает ГУ МВД России по Московской области, вскоре криминальное трио обнаружило автомобиль с вещами в салоне, после чего двое мужчин стали наблюдать за обстановкой, а их подельник разбил стекло машины и вытащил портфель, оставленный водителем на заднем сиденье. Внутри сумки, помимо наличных (более 10 миллионов рублей) находились ноутбук, мобильный телефон и двое наручных часов.

После изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили личности подозреваемых. Оказалось, что все они ранее уже неоднократно привлекались к ответственности за аналогичные преступления. При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали фигурантов по местам проживания в Московской области, после чего следователи возбудили в отношении мужчин уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой».

В настоящий момент стражи порядка проверяют подозреваемых на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности на территории региона.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве бизнесмен лишился 36 млн рублей из-за проколотого колеса.