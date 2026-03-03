Семилетняя девочка скатилась с горки прямо под колеса авто

Инцидент произошел 2 марта на улице Розы Люксембург в Усолье-Сибирском. Девочка каталась с горки, которая образовалась после снегопада на склоне между дорогой и гаражным кооперативом.

Как сообщает «Новое Телевидение Сибири», потерпевшая выехала на проезжую часть, где ударилась о проезжавший мимо автомобиль. К счастью, ребенок не получил серьезных травм и отделался только испугом.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место событий, зафиксировали факт наличия опасного спуска и выдали администрации города предписание устранить угрозу. Подрядная организация незамедлительно отреагировала на заявление, после чего рабочие засыпали склон смесью песка и гравия, чтобы предотвратить возможные происшествия.

В Госавтоинспекции обратились к местным жителям с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать обо всех стихийных горках, которые выходят на автомобильные дороги или создают иные опасные ситуации. В ведомстве подчеркивают: своевременный сигнал от населения способен спасти жизни детей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодаре жители избили тракториста из-за сноса снежной горки.