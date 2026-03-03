Сотрудник Госдепа США с ножом напал на людей во время дорожного конфликта

Инцидент случился на автостраде 495 в штате Вирджиния, США, где 32-летний сотрудник Госдепартамента после дорожной ссоры взял в руки нож и набросился на других водителей.

Как сообщает издание Daily Caller, прибывший на вызов полицейский, действуя в порядке самообороны, застрелил нарушителя. До этого злоумышленник успел нанести нанести ножевые ранения четырем людям. В результате агрессии от полученных травм скончалась 39-летняя женщина и ее собака, еще троих потерпевших медики госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В Госдепартаменте подтвердили, что погибший являлся сотрудником внешнеполитического ведомства. На данный момент полиция штата Вирджиния продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

