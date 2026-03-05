Грузовик раздавил рабочего во время замены колеса в Альметьевске

Инцидент произошел на улице Шамиля Усманова. 37-летний потерпевший собирался поменять колесо на грузовом МАЗе. Для этого он установил машину на домкрат, однако не убедился в надежности фиксации.

Как сообщает телеграм-канал прокуратуры Республики Татарстан, мужчина поднялся в кабину, и в этот момент автомобиль соскочил с подъемного механизма. Большегруз покатился вперед и задавил пострадавшего, зажав его между передним правым колесом и стеной производственного здания. В результате потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался еще до приезда скорой помощи.

На место событий незамедлительно выехал прокурор Альметьевска, он лично координировал действия сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.

