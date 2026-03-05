Полицейские на ходу запрыгнули в авто наркокурьера в Иркутской области

Правоохранители получили информацию о готовящемся сбыте запрещенных веществ. В ходе отработки данных они обнаружили «закладку» с наркотиками и вскоре вышли на след предполагаемой девушки-распространителя.

Как сообщили представители ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские застали женщину в тот момент, когда она готовила очередной тайник. Заметив стражей порядка, злоумышленница попыталась скрыться на своем автомобиле, однако правоохранители не растерялись и запрыгнули в салон машины прямо на ходу.

При личном досмотре у подозреваемой изъяли 12 свертков. Проведенная экспертиза показала, что внутри находились наркотики. Задержанная дала признательные показания и рассказала, что на работу курьером она устроилась через один из мессенджеров.

В отношении девушки возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», а также пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушении на сбыт запрещенных веществ в крупном размере».

