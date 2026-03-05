В лобовом столкновении в ЕАО машину разорвало на части, один человек погиб

Авария произошла утром 5 марта на 2024-м километре автодороги Чита — Хабаровск в районе поселка Смидович. Водитель Nissan Tiida, двигавшийся со стороны Хабаровска, потерял контроль над машиной, которая лоб в лоб столкнулась с Daihatsu Move.

Как сообщает РИА «Биробиджан», в результате сильного удара Nissan буквально разлетелся на несколько частей. Находившийся на заднем сиденье пассажир получил тяжелейшие ранения, от которых скончался еще до приезда скорой помощи. Остальные участники ДТП, включая водителей обоих автомобилей, тоже серьезно травмировались, но выжили: медики оперативно доставили их в ближайшую больницу.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На данный сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

