В Краснодаре во время замены аккумулятора взорвался автомобиль

Во дворе жилого дома на улице Валерия Гассия раздался мощный хлопок. Легковушка, оборудованная газовой системой, буквально взлетела на воздух из-за действий владельца.

Очевидцы спасли соседнюю машину, разбив стекло и сняв ее с ручника

Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, причиной произошедшего стала попытка водителя самостоятельно заменить аккумулятор. В какой-то момент манипуляции привели к тому, что газовый баллон взорвался, пламя охватило машину за считанные секунды. Сам владелец получил серьезные ожоги, медики доставили его в ближайшую больницу.

Очевидцы не остались в стороне и еще до приезда пожарных пытались сдержать огонь подручными средствами. При этом пламя успело перекинуться на соседнее авто, которое попытались откатить. Но все закончилось хорошо: сотрудники МЧС прибыли на место событий и ликвидировали возгорание.

От взорвавшейся легковушки остался только обгоревший остов, восстановлению она более не подлежит.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Можайском районе Москвы автомобиль взорвался на парковке.