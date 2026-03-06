Бензовоз взорвался рядом с газовой заправкой в Подмосковье

Инцидент произошел в ночь на 6 марта на 55-м километре Каширского шоссе рядом с Домодедово. Местные жители услышали громкий хлопок и увидели яркую вспышку света.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», по сообщениям очевидцев, звук от взрыва был слышен даже в ближайших населенных пунктах, в частности в Барыбино и Косино.

Пламя быстро охватило бензовоз, однако оперативно прибывшим к месту событий пожарным удалось не допустить распространения огня на расположенную рядом АЗС. Медицинская помощь никому не потребовалась — пострадавших в результате происшествия нет.

На данный момент специалисты устанавливают точные причины аварии. При этом движение по участку Каширского шоссе в районе происшествия не перекрывали.

