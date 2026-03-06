«Пьяная» поездка за цветами привела кузбассовца на скамью подсудимых

37-летний житель Мариинска после распития спиртного решил срочно купить цветы. В качестве способа передвижения до магазина он выбрал УАЗ-3909, который владелец оставил ему на ремонт.

Как сообщает агентство «МАНГАЗЕЯ», находившийся на дежурстве полицейский заметил припаркованную у цветочного магазина машину и мужчину с явными признаками опьянения. Страж порядка немедленно сообщил об этом ближайшему наряду ДПС.

Прибывшие на место событий инспекторы потребовали от нарушителя остановиться, однако водитель их проигнорировал и попытался скрыться. Погоня длилась недолго, и вскоре злоумышленника задержали. Проходить медосвидетельствование он наотрез отказался.

В ходе разбирательства выяснилось, что ранее этого гражданина уже лишили «прав» за вождение в состоянии опьянения. На основании этого факта против него возбудили уголовное дело.

На заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, его снова лишили «прав» на полтора года. А УАЗ-3909, который все это время находился на территории отдела полиции, вернут законному владельцу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Горно-Алтайске пьяный подросток угнал машину и уснул за рулем.