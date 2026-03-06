Более 1500 водителей фур из России застряли на Ближнем Востоке

Как сообщает телеграм-канал Mash, если технику в ближайшее время не выпустят, то продукты успеют испортиться и создадут серьезные финансовые проблемы для перевозчиков.
В ночь с 5 на 6 марта иранская сторона пропустила лишь 100 грузовиков. Остальные 1400 машин продолжают стоять в очереди на границе. Водители жалуются на невозможность связаться с посольством: связь постоянно блокируется.
Стоит подчеркнуть, что ближайшая точка, где есть сигнал мобильной связи, находится в четырех километрах от контрольно-пропускного пункта. Добраться туда пешком с тяжелым грузом вещей и документов под силу далеко не каждому.
