«Романтичный» автоугонщик из Благовещенска лишился свободы из-за букета цветов

Двое приятелей отдыхали вечером в баре на улице Зейской. Один из них, владелец Toyota Chaser, оставил свою иномарку возле заведения, забыв запереть дверь и оставив ключи в замке зажигания.

Как сообщает агентство «AMUR.LIFE», ранее судимый злоумышленник уже собрался отправиться домой, однако по дороге вспомнил об обещании встретиться с девушкой. Он принял решение подарить букет цветов подруге, за которым отправился к магазину на улице Калинина. В качестве средства передвижения он выбрал машину оставшегося в баре знакомого. При этом водительского удостоверения у мужчины никогда не было.

До пункта назначения он так и не доехал, потому что в автомобиле закончилось топливо. Угонщик попытался откатить иномарку к обочине своими силами, однако именно в тот момент его заметили сотрудники ГИБДД. Полицейские немедленно задержали молодого человека. А законный владелец авто обнаружил пропажу и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Выяснилось, что во время поездки Toyota получила повреждения: на диске появился скол, а задние рычаги погнулись. На заседании по делу подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В результате суд признал его виновным в угоне и назначил наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы условно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что «пьяная» поездка за цветами привела на скамью подсудимых кузбассовца.