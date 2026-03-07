Водитель при развороте с обочины спровоцировал ДТП с пострадавшей

В Буденновском округе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадала женщина-водитель. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 марта примерно в 10 часов утра на 71-м километре автодороги «Александровское — Новоселицкое — Буденновск».

В Ставропольском крае при развороте с обочины столкнулись две иномарки, пострадала женщина

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Great Wall, житель Новоселицкого округа, при выполнении разворота с обочины не предоставил преимущество в движении. В результате он допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался в попутном направлении сзади. Удар пришелся в бок иномарки.

В результате автоаварии 40-летняя водитель Volkswagen, жительница города Михайловска, с травмами доставлена в больницу города Буденновска. Медики оказывают ей необходимую помощь, характер повреждений уточняется.

Автоинспекторы установили, что водитель Great Wall на момент ДТП был трезв и не является злостным нарушителем правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка, детальные обстоятельства аварии устанавливаются.