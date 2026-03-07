В Уфе произошло ДТП с каретой скорой помощи

В ДТП в Уфе пострадали фельдшер и пассажир легковушки

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана, в результате столкновения травмы получили два человека. За медицинской помощью обратились пассажир «Лады Ларгус» и фельдшер, находившийся в машине скорой. Характер полученных повреждений и степень тяжести в настоящий момент уточняются.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства и причины ДТП, а также степень ответственности каждого из участников аварии.

Подробности происшествия устанавливаются. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.