В Ставропольском крае водитель сбил женщину, попав в ДТП с автобусом

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, после удара инерция вынесла легковушку на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с пассажирской Газелью, следовавшей по маршруту Минеральные Воды — Георгиевск. Удар пришёлся в бок коммерческого транспорта.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Три пассажира микроавтобуса и один пассажир автомобиля Mitsubishi с травмами различной степени тяжести доставлены в Георгиевскую городскую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Автоинспекторы установили, что водитель легковушки имеет небольшой стаж, однако за последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.