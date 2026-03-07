В Ставропольском крае водитель сбил женщину, попав в ДТП с автобусом

Вчера утром, 6 марта, в городе Георгиевске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 7:40 на улице Октябрьской 19-летний водитель автомобиля Mitsubishi, по предварительным данным, допустил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую дорогу.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, после удара инерция вынесла легковушку на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с пассажирской Газелью, следовавшей по маршруту Минеральные Воды — Георгиевск. Удар пришёлся в бок коммерческого транспорта.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Три пассажира микроавтобуса и один пассажир автомобиля Mitsubishi с травмами различной степени тяжести доставлены в Георгиевскую городскую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Автоинспекторы установили, что водитель легковушки имеет небольшой стаж, однако за последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.