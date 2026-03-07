В Башкортостане в лобовом столкновении погиб 25-летний водитель

В Башкортостане в Уфимском районе в смертельном ДТП погиб молодой человек

Сегодня, 7 марта, около девяти часов утра на 19-м километре автодороги Р-240 в Уфимском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Haval Dargo столкнулся с автомобилем Datson ON-DO под управлением 25-летнего молодого человека.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республике Башкирии, в результате лобового столкновения водитель Datson получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Информация о состоянии второго водителя и других возможных пострадавших уточняется.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, в том числе точную причину выезда на встречную полосу и техническое состояние транспортных средств.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и соблюдению скоростного режима.