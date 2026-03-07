В ДТП в Новгородской области пострадали оба водителя

Женщина за рулём «Лады» не уступила дорогу и спровоцировала аварию

В Чудовском округе Новгородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Авария случилась вчера днём на 303-м километре трассы «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новгородской области, 70-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде на трассу не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 54-летнего мужчины. Удар пришёлся в бок иномарки, дальнейший разъезд на трассе был затруднён.

В результате автоаварии оба водителя с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказалипострадавшим необходимую помощь, характер повреждений не уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детальные обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников ДТП. Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил проезда перекрёстков и выбора безопасной скорости.