В Энгельсе студент сбил женщину и скрылся

18-летний водитель в Энгельсе сбил женщину и скрылся с места ДТП

Вчера вечером в Энгельсе произошло дорожно-транспортное происшествие, виновник которого попытался избежать ответственности. Около 19:40 вблизи дома № 37 по улице Гагарина автомобиль Volvo-460 GL совершил наезд на 42-летнюю женщину. После случившегося водитель покинул место аварии, не оказав помощи пострадавшей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области, на поиски нарушителя были ориентированы все патрульные экипажи полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции опросили местных жителей и очевидцев, что позволило быстро установить личность предполагаемого виновника. Им оказался студент одного из колледжей 2008 года рождения.

Полицейские задержали молодого человека по месту жительства и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Проведенное освидетельствование показало, что в момент аварии водитель был трезв. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Пострадавшая женщина с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.