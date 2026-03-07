В Ставропольском крае водитель устроил ДТП и бросил машину на месте аварии

В Ставропольском крае днём 6 марта в поселке Иноземцево Предгорного округа произошло ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия. По предварительной информации, около 13 часов водитель легкового автомобиля Kia не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на припаркованную на противоположной стороне дороги другую Kia, после чего машину вынесло на остановку общественного транспорта.

Водитель Kia в Ставропольском крае протаранил припаркованную машину и остановку и скрылся

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии пострадал 35-летний мужчина, находившийся в припаркованном автомобиле. Житель Георгиевского округа с травмами доставлен в больницу Пятигорска. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Автоинспекторы установили, что виновник ДТП бросил свою машину и скрылся с места происшествия пешком. В настоящее время ведутся его поиски, личность нарушителя устанавливается.

Детальные обстоятельства происшествия выясняются в ходе проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает очевидцев оказать содействие в розыске скрывшегося водителя.