В Ставропольском крае водитель устроил ДТП и бросил машину на месте аварии

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии пострадал 35-летний мужчина, находившийся в припаркованном автомобиле. Житель Георгиевского округа с травмами доставлен в больницу Пятигорска. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Автоинспекторы установили, что виновник ДТП бросил свою машину и скрылся с места происшествия пешком. В настоящее время ведутся его поиски, личность нарушителя устанавливается.
Детальные обстоятельства происшествия выясняются в ходе проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает очевидцев оказать содействие в розыске скрывшегося водителя.