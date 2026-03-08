В Челябинской области столкнулись две «ГАЗели», одна опрокинулась, трое ранены

В Троицке при столкновении двух грузовиков опрокинулся один из автомобилей: трое пострадавших.

В Троицке сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на перекрёстке улиц Ленина и Летягина. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля марки ГАЗ.

Как сообщает пресс-служба МВД Челябинской области, от удара один из автомобилей изменил траекторию движения, врезался в снежный вал, расположенный вдоль дороги, после чего опрокинулся на бок. Удар был такой силы, что машина перевернулась и осталась лежать на боку.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. Водитель опрокинувшегося автомобиля и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств и причин аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.