Мужчина не смог отсудить у бывшей девушки подаренный автомобиль

Житель Хабаровска решил эффектно ухаживать за своей девушкой и подарил ей иномарку. Мужчина организовал для возлюбленной квест-сюрприз в стиле телеигры, собрал близких, а в финале вручил ключи от автомобиля. Позже девушка узнала, что на покупку машины скидывались в том числе и её родители, сообщает телеграм-канал Baza.

После расставания экс-бойфренд потребовал вернуть подарок, но получил отказ. Тогда он снял с автомобиля всё, что можно было демонтировать: аккумулятор, колёса и элементы тюнинга. Затем мужчина подал в суд, обвинив бывшую в мошенничестве и потребовав взыскать почти 900 тысяч рублей за неосновательное обогащение и судебные издержки.

Юристы, представлявшие интересы девушки, доказали, что подарок был добровольным и не являлся займом или оплатой каких-либо услуг. В ходе разбирательства выяснилось, что автомобиль вручался без каких-либо условий, а участие родственников в сборе средств не меняет природу дарения.

Суд встал на сторону ответчицы и полностью отказал мужчине в удовлетворении иска. Бывшему возлюбленному не удалось доказать, что передача ключей была лишь игрой «понарошку», а подаренное имущество подлежит возврату. Решение вступило в законную силу.