В Ленобласти на трассе легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус

В Приозерском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 19:24 7 марта на 57-м километре автодороги А-121 «Сортавала» столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и экстренные службы.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» — предположительно 85-летний мужчина — не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом «Волгабас», в салоне которого находились 15 пассажиров. От сильного удара автобус опрокинулся на бок.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажирка, личность которой пока не установлена, скончались на месте до приезда скорой помощи. Трое пассажиров автобуса получили травмы средней степени тяжести, среди пострадавших несовершеннолетних нет. Всем им оперативно оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.