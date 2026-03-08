Мошенники сдают чужие парковочные места, взламывая шлагбаумы

В Москве мошенники начали взламывать шлагбаумы во дворах и продавать парковочные места жильцам, не имеющим доступа. Жители одного из домов на улице Дунаевского заметили, что на их придомовой парковке несколько недель подряд появляются чужие машины, которых не было в абонентской базе управляющей компании. Это вызвало подозрения, и было решено провести проверку, сообщает телеграм-канал Baza.

Вызванный сервисный инженер обнаружил в блоке управления шлагбаумом постороннее устройство. Внутри него находилась СИМ-карта. Как выяснилось, при звонке на номер этой карты шлагбаум открывался, пропуская во двор любого, кто знал этот номер. Таким образом, злоумышленники получали возможность контролировать доступ на территорию.

После этого жители решили проверить сайты с объявлениями об аренде парковочных мест. Они быстро нашли свой двор в списке предложений. Цена аренды составляла от 10 тысяч рублей в месяц. После оплаты покупателю сообщали телефонный номер, по которому можно было открыть шлагбаум и парковаться в выбранном дворе.

Один из водителей, чья машина не значилась в базе УК, подтвердил подозрения жильцов. Он рассказал, что действительно снял место по такому объявлению, чтобы парковаться недалеко от работы. Судя по количеству аналогичных предложений в интернете, схема приобретает массовый характер. Теперь жители гадают, сколько еще подобных нелегальных «парковочных бизнесменов» действует в московских дворах.