В Кызыле столкнулись две автолюбительницы

В Кызыле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. На одной из улиц города 35-летняя водитель автомобиля Toyota Vitz, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с Lexus RX 350 под управлением сверстницы.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Республике Тыва, в момент аварии в салонах машин находились только женщины. Обе получили водительские удостоверения в 2025 году. Освидетельствование показало, что автоледи были трезвы. В результате ДТП водитель Toyota отделалась лёгкими травмами — ей назначено амбулаторное лечение, второй участнице потребовалась разовая медицинская помощь.

Примечательно, что у первой автолюбительницы за последний год не зафиксировано нарушений правил дорожного движения. Вторая же ранее привлекалась к ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних и отсутствие страховки. Кроме того, женщина получила российские права взамен иностранных без сдачи экзамена.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства аварии. Проводится проверка. В ведомстве напомнили водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила проезда перекрёстков и быть предельно внимательными на дорогах.