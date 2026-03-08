Дорога на въезд в Екатеринбург встал в пробке после серии аварий

На 41-м километре дублера Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург произошла серия массовых дорожно-транспортных происшествий. По предварительным данным, участниками столкновений стали около 11 транспортных средств. Информация о пострадавших уточняется.

На въезде в Екатеринбург в серию массовых ДТП попали 11 машин

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекция Свердловской области, причиной серии аварий могли стать сложные погодные и дорожные условия. Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрута и по возможности выбирать пути объезда.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, устанавливают участников и очевидцев происшествий. Принимаются меры по регулированию дорожного движения, однако проезд на указанном участке серьезно затруднен.

Госавтоинспекция напоминает: в период осложнения погодных условий необходимо быть предельно внимательными, выбирать пониженный скоростной режим, исключать резкие маневры и перестроения. При ухудшении видимости следует останавливаться в безопасном месте до нормализации обстановки.