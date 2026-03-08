В Зеленоградске в ДТП с тремя машинами пострадали двое детей

Трёхлетний ребёнок и младенец пострадали в массовом ДТП в Зеленоградске

В посёлке Сосновка Зеленоградского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. На улице Магистральной водитель внедорожника допустил столкновение с автомобилем «Мазда», после чего «Мазда» по инерции врезалась в «Хонду».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате аварии пострадали двое малолетних пассажиров внедорожника — дети в возрасте 3,5 года и 10 месяцев. С телесными повреждениями они направлены в медицинское учреждение. Предварительно известно, что в момент ДТП оба ребёнка находились в детских удерживающих устройствах.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают участников и очевидцев. Движение на участке временно может быть затруднено.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и использования детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.