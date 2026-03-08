В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель

В Чекмагушевском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 69-м километре автодороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Kia Sportage выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 37-летнего мужчины.

В Башкирии водитель выехал на встречку и спровоцировал смертельное ДТП

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Республике Башкирии, удар пришёлся в переднюю часть отечественной легковушки. От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Информация о его состоянии и характере повреждений уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.