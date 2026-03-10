В Красноярском крае неизвестные бросили петарду в машину с ребенком

Инцидент произошел в городе Кодинск Красноярского края. Водитель Toyota Land Cruiser объезжал стоявшую возле дороги машину, когда справа от его авто прогремел мощный взрыв.

Как сообщает издание GORNOVOSTI.RU, оказалось, что трое неизвестных атаковали машину пиротехникой. И это при том, что на момент событий в салоне автомобиля находился маленький ребенок.

От взрыва на снегу образовалась воронка глубиной 30 сантиметров. Звук был очень сильным, так что мужчина даже поначалу решил, что под его транспортным средством сдетонировало взрывное устройство.

Потерпевший незамедлительно вызвал на место полицию. В настоящее время стражи порядка устанавливают личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего.

