Разбитый в ДТП автомобиль полностью завалило снегом в Южно-Сахалинске

На улице Поповича возле дома 28а местный житель на протяжении нескольких дней наблюдал на парковке легковой автомобиль. Он долго стоял на одном месте — как предполагается, после серьезной аварии.

Как сообщает агентство АСТВ, в один из дней на месте авто образовалась крупная гора снега, и машина полностью исчезла из виду. Неравнодушный горожанин, заметивший произошедшее, решил привлечь внимание властей к этой ситуации. Он отметил, что дорожные службы, вероятно, даже не подозревают о наличии препятствия под снежной массой. И предупредил о возможных проблемах: при использовании тяжелой техники для расчистки ковш может серьезно повредить кузов транспортного средства.

Администрация Южно-Сахалинска приняла эту информацию и передала в профильные дорожные службы, чтобы они учли этот факт во время уборки снега. В городской администрации пообещали разобраться в ситуации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье соседи закидали снегом автомобиль, который слишком долго стоял на парковке.