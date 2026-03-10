Таксист высадил девушку в Москве за то, что она открыла окно без разрешения

Днем 9 марта жительница столицы направлялась в центр на такси. Из-за духоты в салоне она приоткрыла окно, что спровоцировало конфликт с водителем.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», мужчина закрыл окно, а на вопрос о причине своих действий ответил, что пассажиры обязаны спрашивать разрешения, так как автомобиль является личной собственностью водителя. Он провел аналогию с чужим домом, куда также нельзя входить и открывать окна без спроса. Девушка отмечает, что держалась в диалоге спокойно и не грубила, однако таксист продолжал ее отчитывать.

Пострадавшая попыталась объяснить свое плохое самочувствие и необходимость в свежем воздухе, но это не помогло урегулировать конфликт. Вскоре водитель съехал с дороги, заявил о внезапной поломке машины и отказался везти девушку дальше. Ей ничего не оставалось, кроме как вызвать другое такси уже на месте остановки.

После инцидента потерпевшая обратилась в службу поддержки сервиса с жалобой на грубое поведение водителя. В компании заверили, что разберутся в обстоятельствах произошедшего и применят к нарушителю соответствующие меры. Кроме того, спустя сутки клиентке полностью компенсировали стоимость неудачной поездки.

