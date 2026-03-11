Железный штырь пробил днище авто и вонзился в ягодицы женщины на Камчатке

Инцидент произошел днем 11 марта на улице Пономарева в Петропавловске--Камчатском. 50-летний водитель Toyota Corolla Axio на большой скорости наехал на металлический штырь.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в результате сильного удара железная балка пробила днище иномарки, прошла сквозь пассажирское кресло и вонзилась в тело женщины-пассажира в районе ягодиц.

Оперативно прибывшие к месту событий медики извлекли пострадавшую — 47-летнюю супругу шофера — и доставили ее в ближайшую больницу. Врачи провели экстренную операцию, чтобы удалить инородный предмет.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

