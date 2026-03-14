В Твери ребёнок попал под машину на пешеходном переходе

В Твери ребёнок госпитализирован после наезда иномарки на пешеходном переходе

В Твери сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Авария произошла у дома № 46 по улице Паши Савельевой.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, 57-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 13-летнего мальчика. Ребёнок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда школьник с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь. Информация о характере повреждений не уточняется.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает родителям: навыки безопасного поведения на дороге закладываются с детства. Важно ежедневно объяснять детям правила перехода проезжей части и контролировать их соблюдение, чтобы избежать трагедий.