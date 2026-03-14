В Челябинской области водитель без прав погиб в ДТП, не справившись с управлением

Водитель без прав разбился в Челябинской области, не справившись с управлением

В Коркинском городском округе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизнь молодого водителя. Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Первомайка у дома №3а по улице Заводской.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, 28-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, не выбрал безопасную скорость движения. На изгибе дороги вправо он не справился с управлением, допустил занос, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Удар оказался смертельным — водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В ходе разбирательства полицейские установили, что погибший не имел водительского удостоверения. Более того, ранее он уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В момент аварии мужчина находился в автомобиле один и не был пристегнут ремнем безопасности.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.