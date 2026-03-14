Под Тверью девушка погибла под колесами фуры

На трассе М-10 под Тверью девушка, перебегая дорогу, погибла под колёсами фуры

На 150-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» в Калининском муниципальном округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль Mercedes-Benz под управлением 60-летнего мужчины, совершил наезд на девушку, перебегавшую проезжую часть.

Как сообщил пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, трагедия случилась вне населённого пункта, где отсутствует пешеходный переход. 23-летняя девушка решила пересечь трассу в неположенном месте и не успела избежать столкновения с грузовиком.

Удар пришёлся со всей силы — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, медики могли лишь констатировать смерть.

На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб и Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает о смертельной опасности перехода дороги вне специально оборудованных мест, особенно на загородных трассах, где скорость транспорта значительно выше.