Под Миассом в лобовом столкновении погибли четверо

На 20-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. При встречном движении столкнулись два легковых автомобиля — Lada Priora и SsangYong Texton.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, удар оказался фатальным для всех участников. Водитель SsangYong, 58-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. В отечественной легковушке погибли 23-летний водитель и двое пассажиров — молодые люди 25 и 34 лет. Все они также скончались до приезда скорой помощи.

В ходе осмотра места происшествия автоинспекторы установили, что ни один из погибших не был пристёгнут ремнём безопасности. Отсутствие фиксации могло усугубить последствия лобового удара.

На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются точные причины выезда на встречную полосу и все обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция напоминает: пренебрежение ремнями безопасности многократно увеличивает риск гибели при ДТП.