Мойка машины во дворе может обернуться штрафом до 250 тысяч рублей

Россиянам рассказали, кому грозят штрафы до 250 тысяч за мытьё авто во дворе и как их оспорить

Автовладельцам, которые моют свои машины во дворах многоквартирных домов, грозят серьёзные штрафы: до 250 тысяч рублей для юридических лиц и до трёх тысяч для граждан.

При мытье автомобиля с кузова смываются грязь, реагенты и дорожная пыль — вещества, токсичные для окружающей среды. Они могут нанести вред людям, животным и растениям. Наказание за такое нарушение предусмотрено статьёй об охране окружающей среды. Об этом автовладельцев в беседе с РИА Новости предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Так, по словам эксперта, для граждан штраф составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для компаний — от 100 до 250 тысяч, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, мойка во дворе может быть квалифицирована как нарушение санитарных норм. В этом случае размеры штрафов меньше: гражданам грозит до 1000 рублей, должностным лицам — до 2000, а предпринимателям и юрлицам — до 2 и 20 тысяч рублей соответственно, либо также возможна приостановка деятельности.

Машаров пояснил, что простое протирание стёкол или фар без химии нарушением не считается. А вот полноценная мойка с применением моющих средств уже подпадает под действие закона. При этом эксперт дал советы, как оспорить штраф: проверить законность протокола, убедиться в правильности указанной статьи, запросить фото или видеофиксацию и в течение 10 дней подать жалобу через соответствующее приложение «Госуслуги.Авто».