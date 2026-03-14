В Сочи турист угнал чужую машину, чтобы прокатиться

В микрорайоне Мамайка местный житель на минуту забежал в супермаркет, оставив свой автомобиль заведённым у входа. Этой неосторожностью мгновенно воспользовался проходивший мимо нетрезвый 29-летний турист из Саратова. Увидев работающий двигатель и свободное место за рулём, мужчина не смог устоять перед соблазном.

Как сообщает пресс-служба МВД по городу Сочи, гость запрыгнул в салон и умчался в неизвестном направлении. Владелец авто, выбежав из магазина, успел лишь подобрать выброшенные из салона вещи. На место происшествия он немедленно вызвал полицию. Оперативники уголовного розыска пункта полиции микрорайона Мамайка совместно с инспекторами ДПС отследили маршрут угнанной машины по камерам видеонаблюдения.

Брошенный автомобиль нашли на парковке в пяти километрах от места угона. Вскоре удалось задержать и самого угонщика. Выяснилось, что саратовец уже был ранее судим за аналогичные преступления — кражи и угоны. Теперь ему вновь грозит уголовная ответственность.

В отношении туриста возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Водителям напоминают: даже минутная остановка с работающим двигателем и ключами в замке зажигания может привлечь внимание любителей лёгкой наживы.