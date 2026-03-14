В Красноярском крае пьяный бесправник влетел в КАМАЗ

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края, маневры нарушителя создавали угрозу для других участников движения. Автоинспекторы начали преследование. Остановить беглеца удалось лишь после того, как он не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовик КАМАЗ. Удар пришёлся в припаркованный большегруз, после чего погоня прекратилась.
За рулём «Лады» оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — концентрация составила 1,05 миллиграмма на литр, что превышает допустимую норму в несколько раз.
В отношении нарушителя составлен целый ряд административных протоколов: за управление без прав, за вождение в состоянии опьянения, за невыполнение требования об остановке, а также за игнорирование ремня безопасности. Теперь мужчине грозят крупные штрафы и административный арест.