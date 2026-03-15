Под Кушвой в лобовом столкновении погиб водитель ВАЗа

На 210-м километре автодороги «Екатеринбург — Серов» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 61-летний водитель за рулём ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Серова в направлении уральской столицы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio, которым управлял 50-летний мужчина.

По дороге в Екатеринбург погиб водитель в лобовом столкновении

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, лобовой удар оказался фатальным для водителя отечественной легковушки. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Информация о состоянии второго участника аварии уточняется.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые процессуальные действия, выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

Из-за аварии на участке дороги временно организовано реверсивное движение. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута и соблюдать осторожность. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости рискованных манёвров и необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.