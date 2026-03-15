На трассе «Сибирь» двое погибших в столкновении грузовика и легковушки

В Козульском муниципальном округе Красноярского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 688-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись грузовой автомобиль Scania и легковая Kia Rio. От удара оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.

Водитель легковушки и его пассажирка погибли в ДТП с вылетевшим на встречку грузовиком

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края, 64-летний водитель грузовика, следовавший со стороны Красноярска в направлении Ачинска, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковушкой, за рулём которой находился 24-летний молодой человек. Удар пришёлся в переднюю часть иномарки.

В результате аварии водитель Kia Rio и его 20-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Медики могли лишь констатировать смерть. Информация о состоянии водителя грузовика уточняется, известно, что он остался жив.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции. Следователям предстоит установить точные причины выезда грузовика на встречную полосу, а также степень вины каждого из участников. Обстоятельства трагедии выясняются.