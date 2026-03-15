В Свердловской области водитель погиб, потеряв сознание за рулем

В Ирбитском муниципальном образовании произошла трагедия: пожилой водитель скончался за рулём по дороге в больницу. ДТП случилось утром 15 марта на 87-м километре автодороги «Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда». По предварительным данным, 63-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera вёз супругу на приём в медицинское учреждение, когда ему внезапно стало плохо.

В Свердловской области мужчина съехал в кювет, потеряв сознание за рулем

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, за рулём находился 63-летний мужчина, который вёз супругу из деревни Речкалова в Ирбит — женщине требовалась медицинская помощь. По словам пассажирки, в пути мужу внезапно стало плохо, он потерял контроль над управлением, после чего машина съехала с дороги.

Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя. Его супруга, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, по счастливой случайности не пострадала. Женщина стала единственным свидетелем трагедии.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей внимательно относиться к своему самочувствию. При появлении признаков утомления, недомогания или резкого ухудшения здоровья необходимо немедленно прекратить движение, остановиться в безопасном месте и обратиться за помощью. Управление автомобилем в болезненном состоянии может привести к трагедии.