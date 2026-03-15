В Свердловской области водитель погиб, потеряв сознание за рулем

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, за рулём находился 63-летний мужчина, который вёз супругу из деревни Речкалова в Ирбит — женщине требовалась медицинская помощь. По словам пассажирки, в пути мужу внезапно стало плохо, он потерял контроль над управлением, после чего машина съехала с дороги.
Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя. Его супруга, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, по счастливой случайности не пострадала. Женщина стала единственным свидетелем трагедии.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей внимательно относиться к своему самочувствию. При появлении признаков утомления, недомогания или резкого ухудшения здоровья необходимо немедленно прекратить движение, остановиться в безопасном месте и обратиться за помощью. Управление автомобилем в болезненном состоянии может привести к трагедии.