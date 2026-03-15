В Новосибирской области микроавтобус вылетел на встречку

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло массовое смертельное ДТП, унесшее жизни пяти человек. Авария случилась на 109-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, микроавтобус «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, удар оказался фатальным для пассажиров микроавтобуса. Двое молодых людей 20 лет скончались на месте происшествия. 22-летняя девушка умерла в карете скорой помощи по пути в больницу. Ещё двое пострадавших — женщина 28 лет и 20-летний парень — позже скончались в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

Водитель микроавтобуса остался жив. Следователем ОМВД России по Болотнинскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Водитель, совершивший ДТП, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.