В Ставрополе в столкновении двух автомобилей пострадал водитель

В краевом центре сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек. Авария произошла на улице Тухачевского. 37-летний водитель автомобиля Vortex, двигаясь по дворовой территории, при повороте налево не предоставил преимущество встречному транспорту и допустил столкновение с автомобилем Lada.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, за рулём отечественной легковушки находился 34-летний местный житель. От удара мужчина получил травмы шеи и ушибы лица. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, характер повреждений уточняется. Водитель иномарки, житель Кочубеевского округа, на месте происшествия был трезв.

Выяснилось, что за последние два года виновник ДТП лишь однажды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Второй участник аварии, по предварительным данным, правил не нарушал.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают степень ответственности каждого из участников ДТП, а также все детали произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.