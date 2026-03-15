Пенсионер перевёл мошенникам почти 2 миллиона рублей за несуществующую Mazda

Житель Каменского района Пензенской области стал жертвой интернет-мошенников, мечтая приобрести автомобиль. 67-летний пенсионер нашёл в сети объявление о продаже Mazda CX-5 стоимостью 1 миллион 980 тысяч рублей. Мужчина связался с продавцом и договорился о покупке и доставке машины.

Как сообщает пресс-служба МВД по Пензенской области, в ходе переговоров продавец убедил покупателя внести предоплату в размере 672 тысяч рублей — якобы для оплаты таможенной пошлины. Пенсионер перевёл требуемую сумму, а затем, доверившись аферисту, перечислил и оставшуюся часть — более 1,2 миллиона рублей. Общая сумма перевода составила 1 миллион 920 тысяч рублей.

После получения всех денег злоумышленник вышел на связь ещё раз и потребовал оплатить утилизационный сбор. На это пенсионер уже не согласился, после чего продавец перестал выходить на связь. Ни автомобиля, ни денег мужчина так и не увидел.

Осознав, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ведётся розыск злоумышленников. Полиция призывает граждан проявлять бдительность при покупках в интернете и не переводить крупные суммы незнакомцам.